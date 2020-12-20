Уголовное дело самого медийного пермского врача дошло до суда

Марину Другову обвиняют в шести эпизодах преступной деятельности Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Предварительное расследование уголовного дела в отношении экс-главврача Центра медпрофилактики Прикамья Марины Друговой завершено. Другову обвиняют в в шести эпизодах противоправной деятельности, указано на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Бывший главврач […] обвиняется в шести эпизодах противоправной деятельности, предусмотренной ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Ее знакомая — в двух эпизодах пособничества в присвоении и растрате бюджетных средств. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе краевого главка.

Другову задержали в июне 2019 года. По версии следствия, в период с ноября 2014 по июнь 2019 года Другова заключала фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими структурами и ИП. При этом услуги или работы фактически не выполнялись либо выполнялись самими работниками центра. Впоследствии главврач обналичивала эти денежные средства и присваивала их себе.

Также Другова и ее подельница фиктивно трудоустраивали сотрудников в Центр медпрофилактики. Их зарплата перечислялась Друговой и ее подельнице. Ущерб, причиненный минздраву Пермского края, оценивается в два миллиона рублей. URA.RU писало, что суд на время следствия отпустил Другову под залог в 3 миллиона рублей. Врача в Перми считают одним из самых известных в медиа, поскольку она регулярно принимала участие в съемках передач о здоровье.