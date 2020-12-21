Эксперт: новый закон о соцсетях ударит по пользователям из России

Ужесточение закона о соцсетях, по мнению эксперта, затронет только российский сегмент Интернета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ужесточение ответственности соцсетей за опубликованный контент не заставит иностранные площадки работать в российском правовом поле, а ударит по имиджу российских компаний. Таким мнением с URA.RU поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Такой законопроект не будет исполняться. Прежде чем принимать его, нужно сделать так, чтобы все соцсети оказались в равных конкурентных условиях. Сегодня на российские площадки накладывается все больше обязанностей, а иностранные себя вольготно чувствуют», — подчеркнул эксперт.

Западные сервисы сложно заставить выполнять требования российских законов, добавил Зыков. Он привел в пример требование российских властей хранить данные россиян на серверах в РФ, которое Запад игнорировал на протяжении пяти лет. «Потом, чтобы соцсети не блокировать, внесли изменения в закон — добавили штрафы. Но даже эти штрафы они не особо спешили платить», — добавил собеседник агентства.

Российские соцсети, по словам Зыкова, и так неплохо справляются с удалением незаконного контента и выполняют вообще все требования. Тогда как западные зачастую не борются с ним вообще, позволяя размещать у себя, в том числе, рекламные публикации мошенников. «Из-за этого у пользователей складывается не очень хорошее отношение к нашим площадкам, мол „американцы всех игнорят, молодцы, пойдем к ним, а вы выполняете все требования — к вам мы не пойдем“, что очень плохо сказывается на имидже российских площадок», — заключил Зыков.

Ранее депутаты Госдумы внесли изменения в законопроект, регулирующий борьбу с незаконным контентом в социальных сетях. В частности, руководство социальных сервисов с 1 февраля следующего года обязано самостоятельно выявлять и блокировать такие посты. Также было расширено и определение самого незаконного контента. Под него попадает неуважение к обществу, государству, Конституции РФ и органам госвласти и призывы к массовым беспорядкам.