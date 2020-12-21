Пермский замминистра ушел из правительства и уехал в Москву

Бывший мэр Барвихи Герман Потапчук ушел из правительства Пермского края Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Заместитель министра транспорта Пермского края Герман Потапчук уволился из регионального правительства, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого кабмина. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Потапчук трудоустроился в Москве.

«Герман Потапчук не работает в министерстве транспорта Пермского края с 15 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства Пермского края. Источник агентства пояснил, что Потапчука пригласили на новое место работы в Москве.

В ноябре министром транспорта Прикамья вместо Николая Уханова был назначен Андрей Алякринский. При этом ранее сообщалось, что главой ведомства якобы планировал стать Потапчук, который пришел в минтранс летом 2020 года. Ранее он был мэром Барвихи (Московская область).