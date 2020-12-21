21 декабря 2020
20 декабря 2020

Пермский замминистра ушел из правительства и уехал в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, портфель кожаный
Бывший мэр Барвихи Герман Потапчук ушел из правительства Пермского края Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Пермского края

Заместитель министра транспорта Пермского края Герман Потапчук уволился из регионального правительства, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого кабмина. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Потапчук трудоустроился в Москве.

«Герман Потапчук не работает в министерстве транспорта Пермского края с 15 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства Пермского края. Источник агентства пояснил, что Потапчука пригласили на новое место работы в Москве.

В ноябре министром транспорта Прикамья вместо Николая Уханова был назначен Андрей Алякринский. При этом ранее сообщалось, что главой ведомства якобы планировал стать Потапчук, который пришел в минтранс летом 2020 года. Ранее он был мэром Барвихи (Московская область).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...