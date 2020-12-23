Роспотребнадзор: как отпраздновать Новый год в пандемию

Празднование Нового года — не повод снимать маски, напомнили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению мероприятий в новогодние праздники. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова. Санитарные врачи предлагают:
- Сократить количество людей, участвующих в мероприятиях, до 50. Сами мероприятия проводить на открытом воздухе.
- Работа катков, горок и подобных объектов должна осуществляться с соблюдением социальной дистанции.
- Избегать скоплений людей, в частности в раздевалках и пунктах проката инвентаря.
- В поездах использовать маски, санитайзеры, а также соблюдать социальную дистанцию.
Регионы России самостоятельно принимают решения о введении ограничений. В ряде субъектов уже ввели меры на новогодние праздники. Так, в Москве в новогоднюю ночь не будут работать кафе и рестораны, а также другие объекты. При этом метро в столице на Новый год сделают бесплатным.
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