Роспотребнадзор: как отпраздновать Новый год в пандемию

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Открытие ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, рождество, новый год, главная елка, иллюминация
Празднование Нового года — не повод снимать маски, напомнили в Роспотребнадзоре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению мероприятий в новогодние праздники. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова. Санитарные врачи предлагают:

  • Сократить количество людей, участвующих в мероприятиях, до 50. Сами мероприятия проводить на открытом воздухе.
  • Работа катков, горок и подобных объектов должна осуществляться с соблюдением социальной дистанции.
  • Избегать скоплений людей, в частности в раздевалках и пунктах проката инвентаря.
  • В поездах использовать маски, санитайзеры, а также соблюдать социальную дистанцию.

Регионы России самостоятельно принимают решения о введении ограничений. В ряде субъектов уже ввели меры на новогодние праздники. Так, в Москве в новогоднюю ночь не будут работать кафе и рестораны, а также другие объекты. При этом метро в столице на Новый год сделают бесплатным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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