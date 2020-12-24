Сегодня, 25 декабря, — 384-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 290-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России выявлено 2 963 688 (+29 935 за сутки) заболевших коронавирусом. В Пермском крае число заболевших достигло 28 315 (+330 за сутки). Выздоровели 22 485 (+387) человек, умерли — 1 715 (+18).
В Пермском крае за сутки коронавирус выявлен у 19 детей. Это рекорд по количеству несовершеннолетних, заболевших COVID-19 за неделю. «Из 330 новых инфицированных — 128 мужчин, 202 женщины. Среди зараженных — 19 детей», — сообщает минздрав края. По данным ведомства, максимальное количество заразившихся коронавирусом детей за последние семь дней (18 за сутки) было выявлено 23 декабря.
По данным краевого Управления Роспотребнадзора,
В Пермском крае по состоянию на 23 декабря лаборатории краевого Центра гигиены и эпидемиологии и медицинских организаций региона
Роспотребнадзор наказал пермскую школу
Пермяков и организации стали чаще привлекать к ответственности за нарушение ковидных ограничений. В суды края в декабре поступило 296 материалов, составленных по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Это на 16,5% больше, чем за весь ноябрь. Информация приведена на сайте ГАС «Правосудие». Также в суды поступило 1952 протокола, составленных по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). При этом за весь ноябрь по данной статье поступил 2151 протокол. В ноябре также отмечался рост привлеченных к ответственности по данным статьям, на 20% и 36%, соответственно.
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