24 декабря 2020
23 декабря 2020

Коронавирус в Пермском крае: последние новости 25 декабря. Побит рекорд по числу заболевших детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, ковид19
По данным на 24 декабря, в крае выявлено 330 заболевших COVID, среди них 19 детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Сегодня, 25 декабря, — 384-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 290-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России выявлено 2 963 688 (+29 935 за сутки) заболевших коронавирусом. В Пермском крае число заболевших достигло 28 315 (+330 за сутки). Выздоровели 22 485 (+387) человек, умерли — 1 715 (+18).

В Пермском крае за сутки коронавирус выявлен у 19 детей. Это рекорд по количеству несовершеннолетних, заболевших COVID-19 за неделю. «Из 330 новых инфицированных — 128 мужчин, 202 женщины. Среди зараженных — 19 детей», — сообщает минздрав края. По данным ведомства, максимальное количество заразившихся коронавирусом детей за последние семь дней (18 за сутки) было выявлено 23 декабря.

По данным краевого Управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в регионе составил 1076,7 на 100 тысяч населения. По этому показателю регион занимает 73 место среди субъектов РФ. Заболевшие выявлены во всех 46 административных территориях края, больше всего инфицированных (16097 случаев) зарегистрировано в Перми.

В Пермском крае по состоянию на 23 декабря лаборатории краевого Центра гигиены и эпидемиологии и медицинских организаций региона провели 1 миллион 159 тысяч исследований на коронавирус. За прошедшую неделю в регионе проводилось в среднем 5,2 тысячи исследований в день.

Роспотребнадзор наказал пермскую школу за тесноту в классах. В прокуратуру обратились родители учащихся гимназии № 7. Проверка, проведенная надзорным органом, показала, что в помещениях действительно находилось больше детей, чем допускают нормативы. По результатам проверки в отношении образовательного учреждения и ее директора возбуждены дела об административном правонарушении — за несоблюдение санэпидтребований. Главе городского департамента образования внесено представление.

Пермяков и организации стали чаще привлекать к ответственности за нарушение ковидных ограничений. В суды края в декабре поступило 296 материалов, составленных по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Это на 16,5% больше, чем за весь ноябрь. Информация приведена на сайте ГАС «Правосудие». Также в суды поступило 1952 протокола, составленных по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). При этом за весь ноябрь по данной статье поступил 2151 протокол. В ноябре также отмечался рост привлеченных к ответственности по данным статьям, на 20% и 36%, соответственно.

Предпринимателям, работающим в сфере непродовольственной торговли и общепита, сохранили пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН). Они продолжат действовать и в 2021 году. Также региональные власти предложили сохранить стоимость патентов по всем видам деятельности. Решение принято краевым штабом по поддержанию экономической стабильности. Весной этого года из-за пандемии власти снизили ставки для предпринимателей, выбравших УСН: с 6% до 1% были понижены ставки по режиму «доходы», с 15% до 5% — по режиму «доходы минус расходы».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...