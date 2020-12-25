25 декабря 2020

Вирусолог: морозы усугубят ситуацию с пандемией в регионах России

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Виды Екатеринбурга, исторический сквер, зима, снегопад
В морозную погоду коронавирус дольше сохраняется на поверхностях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Морозная погода, надвигающаяся на регионы России, будет способствовать распространению коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Конечно, чем морознее, тем коронавирус сохраннее на поверхностях: перилах, ручках дверей и бытовых предметах», — цитирует Нетесова ТАСС. Праздничные дни также скажутся на увеличении случаев заражения, так как люди начнут активно контактировать друг с другом в общественных местах.

Ранее сообщалось, что мероприятия на открытом воздухе представляют меньшую опасность во время пандемии, пишет агентство Nation News. Однако на катках, горках, аттракционах и других спортивных сооружениях следует не допускать скопления людей, уточняет телеканал 360. При этом по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России знают, как победить коронавирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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