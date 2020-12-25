Вирусолог: морозы усугубят ситуацию с пандемией в регионах России

Морозная погода, надвигающаяся на регионы России, будет способствовать распространению коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
«Конечно, чем морознее, тем коронавирус сохраннее на поверхностях: перилах, ручках дверей и бытовых предметах», — цитирует Нетесова ТАСС. Праздничные дни также скажутся на увеличении случаев заражения, так как люди начнут активно контактировать друг с другом в общественных местах.
Ранее сообщалось, что мероприятия на открытом воздухе представляют меньшую опасность во время пандемии, пишет агентство Nation News. Однако на катках, горках, аттракционах и других спортивных сооружениях следует не допускать скопления людей, уточняет телеканал 360. При этом по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России знают, как победить коронавирус.
Подписывайтесь на URA.RU в