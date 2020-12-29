Немецким генералам запретили въезд в Россию

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День Государственного флага. Москва, мид россии, триколор, шествие, флаг россии
В МИД подчеркнули, что данные меры стали ответом Германии на аналогичные решения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство иностранных дел РФ расширило список граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию России. Данные санкции стали ответом на аналогичное решение со стороны ФРГ.

«Москвой принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. В расширенный список, по информации ведомства, попали руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур.

Поводом для расширения санкций, в ведомстве назвали аналогичные меры со стороны ФРГ в отношении российских граждан. По словам представителей МИД, Бундестаг долгое время «раскручивал» в рамках медийно-политической кампании сюжет о «русском следе» во взломе сетей правительства Германии в 2015 году. Делалось это, по мнению ведомства, для создания предлога для введения новых санкций в отношении России. В итоге, 22 октября этого года совет ЕС принял решение расширить список россиян, которым запрещен въезд в страны Европы.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал спортивные санкции в отношении официальных российских лиц. По его словам, которые приводит телеканал 360, запрет руководителям государства посещать международные соревнования является неприемлемым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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