06 января 2021
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03 января 2021

Свердловские VIP в Рождество посетили службу нового митрополита. Просьба РПЦ почти выполнена. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночное Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провел рождественское богослужение Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ночь на 7 января в храмах Екатеринбурга прошли рождественские литургии. Основная служба состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, ее впервые провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Перед началом богослужения владыка Евгений <…> поздравил всех с наступившим праздником Рождества Христова. Глава Екатеринбургской митрополии пожелал жителям Екатеринбурга, уральского региона и всей страны, чтобы «каждый человек был причастен к этому светлому празднику в ту меру, которую способен причаститься», — сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии. У екатеринбургского митрополита Евгения это была первая рождественская служба в данной должности. Епархию он возглавил 8 декабря 2020 года.

На богослужении были замечены: временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и ректор УрГЭУ Яков Силин. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU».

Храм был заполнен полностью. Почти все прихожане были в масках. Накануне Рождества РПЦ попросило прихожан приходить на богослужения в масках, сообщает «Ридус».

Ночное Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Ночное Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Ночное Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Ночное Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Ночное Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Ночное Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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