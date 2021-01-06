Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провел рождественское богослужение Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ночь на 7 января в храмах Екатеринбурга прошли рождественские литургии. Основная служба состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, ее впервые провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Перед началом богослужения владыка Евгений <…> поздравил всех с наступившим праздником Рождества Христова. Глава Екатеринбургской митрополии пожелал жителям Екатеринбурга, уральского региона и всей страны, чтобы «каждый человек был причастен к этому светлому празднику в ту меру, которую способен причаститься», — сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии. У екатеринбургского митрополита Евгения это была первая рождественская служба в данной должности. Епархию он возглавил 8 декабря 2020 года.

На богослужении были замечены: временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и ректор УрГЭУ Яков Силин. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU».

Храм был заполнен полностью. Почти все прихожане были в масках. Накануне Рождества РПЦ попросило прихожан приходить на богослужения в масках, сообщает «Ридус».

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU