В ночь на 7 января в храмах Екатеринбурга прошли рождественские литургии. Основная служба состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, ее впервые провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
«Перед началом богослужения владыка Евгений <…> поздравил всех с наступившим праздником Рождества Христова. Глава Екатеринбургской митрополии пожелал жителям Екатеринбурга, уральского региона и всей страны, чтобы «каждый человек был причастен к этому светлому празднику в ту меру, которую способен причаститься», — сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии. У екатеринбургского митрополита Евгения это была первая рождественская служба в данной должности. Епархию он возглавил 8 декабря 2020 года.
На богослужении были замечены: временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и ректор УрГЭУ Яков Силин. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU».
Храм был заполнен полностью. Почти все прихожане были в масках. Накануне Рождества РПЦ попросило прихожан приходить на богослужения в масках, сообщает «Ридус».
Подписывайтесь на URA.RU в