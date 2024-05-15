15 мая 2024

Команда «Ночи музыки» везет в Екатеринбург группу CREAM SODA

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
CREAM SODA будет выступать на Капсуле времени
CREAM SODA будет выступать на Капсуле времени

Команда «Ночи музыки» анонсировала еще одного хэдлайнера фестиваля — им станет группа CREAM SODA. Музыканты исполнят свои главные песни: «Никаких больше вечеринок», «Плачу на техно», «Розовый фламинго», «Сердце лед» и другие. Об этом URA.RU сообщили организаторы.

«Коллектив выйдет на сцену Мотив Stage, которая организуется при поддержке титульного партнера мероприятия — сотового оператора „Мотив“. Площадка расположится на Плотинке у Капсулы времени. Послушать артистов сможет бесплатно любой желающий», — рассказали в пресс-службе. Повторно CREAM SODA приедет в Екатеринбург в августе — на фестиваль Summer Sound.

Ural Music Night пройдет 28 июня. Среди первых анонсированных хэдлайнеров — Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации», питерские артисты GSPD и Dead Blonde (автор хитов «Мальчик на девятке», «Бесприданница», «Снег растаял на плечах»). Также CREAM SODA.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Команда «Ночи музыки» анонсировала еще одного хэдлайнера фестиваля — им станет группа CREAM SODA. Музыканты исполнят свои главные песни: «Никаких больше вечеринок», «Плачу на техно», «Розовый фламинго», «Сердце лед» и другие. Об этом URA.RU сообщили организаторы. «Коллектив выйдет на сцену Мотив Stage, которая организуется при поддержке титульного партнера мероприятия — сотового оператора „Мотив“. Площадка расположится на Плотинке у Капсулы времени. Послушать артистов сможет бесплатно любой желающий», — рассказали в пресс-службе. Повторно CREAM SODA приедет в Екатеринбург в августе — на фестиваль Summer Sound. Ural Music Night пройдет 28 июня. Среди первых анонсированных хэдлайнеров — Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации», питерские артисты GSPD и Dead Blonde (автор хитов «Мальчик на девятке», «Бесприданница», «Снег растаял на плечах»). Также CREAM SODA.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...