Разбившийся Mercedes знали многие автомобилисты
Владелец золотого Mercedes-Benz CLS разбил свою иномарку, известную в Екатеринбурге среди местных автолюбителей. К месту аварии приехали скорая и спасатели, рассказал очевидец.
"Авария с золотым "Мерседесом" на улице Щербакова, будьте бдительны. Очень большая пробка в обе стороны", — передает telegram-канал "Злой Екатеринбург" слова очевидца. Судя по фото, Mercedes столкнулся с Toyota Camry.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
Mercedes столкнулся с Toyota
К месту аварии приехали спасатели и медики
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