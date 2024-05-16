В Екатеринбурге золотой «Мерседес» попал в жесткое ДТП. Фото

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Разбившийся Mercedes знали многие автомобилисты
Разбившийся Mercedes знали многие автомобилисты Фото:

Владелец золотого Mercedes-Benz CLS разбил свою иномарку, известную в Екатеринбурге среди местных автолюбителей. К месту аварии приехали скорая и спасатели, рассказал очевидец.

"Авария с золотым "Мерседесом" на улице Щербакова, будьте бдительны. Очень большая пробка в обе стороны", — передает telegram-канал "Злой Екатеринбург" слова очевидца. Судя по фото, Mercedes столкнулся с Toyota Camry.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

Mercedes столкнулся с Toyota
Mercedes столкнулся с Toyota
Фото:
К месту аварии приехали спасатели и медики
К месту аварии приехали спасатели и медики
Фото: telegram-канал "Злой Екатеринбург"

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Владелец золотого Mercedes-Benz CLS разбил свою иномарку, известную в Екатеринбурге среди местных автолюбителей. К месту аварии приехали скорая и спасатели, рассказал очевидец. "Авария с золотым "Мерседесом" на улице Щербакова, будьте бдительны. Очень большая пробка в обе стороны", — передает telegram-канал "Злой Екатеринбург" слова очевидца. Судя по фото, Mercedes столкнулся с Toyota Camry. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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