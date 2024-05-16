Куйвашев выступит перед женщинами из 30 стран, чтобы поддержать их

В Екатеринбурге 1 июня во второй раз пройдет международный женский форум, куда приедут тысячи женщин из 30 стран мира. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. В Екатеринбургской епархии добавили, что перед участницами выступят губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Евгений.
"Международный женский форум «Крепкая семья – основа государства» соберёт тысячи женщин России и других государств. Ожидается участие более 30 иностранных спикеров из Беларуси, Ирана, Исландии, Китая, Турции и других стран. Событие направлено на укрепление позиций женщин в общественно-политической жизни страны и повышение их роли в развитии общества", — рассказали в департаменте.
В программе — девять сессий, среди которых «Счастливая семья», «Женщины в науке и образовании», «Семейный бизнес», и другие. Параллельно пройдет фотовыставка о многодетных семьях Свердловской области и выступление поэтессы и композитора Ирины Дубцовой.
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