Свердловский губернатор отреагировал на смерть экс-ректора УрГУ

Евгений Куйвашев выразил соболезнования семье Владимира Третьякова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семье умершего экс-ректора УрГУ Владимира Третьякова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

«[Третьяков] прививал молодежи любовь и тягу к самому процессу познания, к исследовательской и творческой деятельности, воспитал не одно поколение талантливых математиков и механиков», — приводятся слова Куйвашева на официальном сайте регионального правительства. Губернатор выразил соболезнования семье Третьякова и назвал его одним из главных идеологов создания Уральского федерального университета.

Куйвашев подчеркнул, что ученый обладал дальновидностью и выдающимися организаторскими способностями. Третьяков заложил традиции, служащие развитию образования Свердловской области, добавил Куйвашев. Он напомнил, что ученый во время своей деятельности создал богатое интеллектуальное наследие.

Владимир Третьяков умер 8 января в возрасте 84 лет. Дата и место похорон ученого еще не определены.