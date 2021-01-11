Соцсети оценили новый клип с Джараховым и Милохиным. «Весь клип смотрел на Даню»

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Анна Покров выложила новый клип, в котором снялись Эльдар Джарахов и Даня Милохин Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на выход нового клипа певицы Анны Покров на песню «Авиарежим». Соответствующие реакции они выложили в социальной сети YouTube.

Анна Покров выпустила клип, в котором снялись блогеры Эльдар Джарахов и Даня Милохин. Фанаты певицы посчитали, что клип получился удачным, и отметили качественный подбор звезд в ролике.

Некоторые пользователи социальной сети считают, что клип певицы стал лучше благодаря присутствию в нем Милохина.

Фото: YouTube

У других вызвали эмоцию слова Джарахова, сказанные в конце клипа.

Фото: YouTube

Некоторые фанаты удивились, что в клипе не снялся парень Анны Покров Артур Бабич.

Фото: YouTube

Пользователи посчитали, что поцелуй певицы с Джараховым может вызвать ревность молодого человека Покров.

Ранее Даня Милохин сменил прическу и написал об этом в своих соцсетях. Фанатам он сообщил об этом от лица женщины. В этом же образе блогер снялся в клипе Анны Покров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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