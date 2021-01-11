Пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на выход нового клипа певицы Анны Покров на песню «Авиарежим». Соответствующие реакции они выложили в социальной сети YouTube.
Анна Покров выпустила клип, в котором снялись блогеры Эльдар Джарахов и Даня Милохин. Фанаты певицы посчитали, что клип получился удачным, и отметили качественный подбор звезд в ролике.
Некоторые пользователи социальной сети считают, что клип певицы стал лучше благодаря присутствию в нем Милохина.
У других вызвали эмоцию слова Джарахова, сказанные в конце клипа.
Некоторые фанаты удивились, что в клипе не снялся парень Анны Покров Артур Бабич.
Пользователи посчитали, что поцелуй певицы с Джараховым может вызвать ревность молодого человека Покров.
Ранее Даня Милохин сменил прическу и написал об этом в своих соцсетях. Фанатам он сообщил об этом от лица женщины. В этом же образе блогер снялся в клипе Анны Покров.
Подписывайтесь на URA.RU в