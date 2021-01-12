Джарахов попросил фанатов придумать мелодию к новому треку

Пользователи могут сделать кавер на песню «Наладится»
Певец и блогер Эльдар Джарахов предложил фанатам сочинить новую мелодию для своей песни «Наладится». Об этом он сообщил в Instagram.
«В моем паблике „ВКонтакте“ лежит, а капелла песни „Наладится“. Каждый желающий, кто умеет делать музыку, может ее скачать и сделать ремикс», — сказал Джарахов в сторис. Блогер отметил, что тот ремикс, который понравится ему больше всего, выйдет официально.
Ранее Джарахов сообщил, что займется поисками невесты во время отдыха в Дубае. Блогер пошутил, что может завести себе целый гарем.
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