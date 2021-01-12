12 января 2021

Джарахов попросил фанатов придумать мелодию к новому треку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия по Свердловской киностудии. Екатеринбург, диджейский пульт, вертушки, dj, винил
Пользователи могут сделать кавер на песню «Наладится» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Певец и блогер Эльдар Джарахов предложил фанатам сочинить новую мелодию для своей песни «Наладится». Об этом он сообщил в Instagram.

«В моем паблике „ВКонтакте“ лежит, а капелла песни „Наладится“. Каждый желающий, кто умеет делать музыку, может ее скачать и сделать ремикс», — сказал Джарахов в сторис. Блогер отметил, что тот ремикс, который понравится ему больше всего, выйдет официально.

Ранее Джарахов сообщил, что займется поисками невесты во время отдыха в Дубае. Блогер пошутил, что может завести себе целый гарем.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...