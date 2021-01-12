12 января 2021

Федеральный министр приедет в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференции в ТАСС министра образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Москва, фальков валерий
Валерий Фальков планирует визит в Челябинск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков намерен посетить с визитом Челябинск. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Программа визита в данный момент формируется, точная дата пока неизвестна. Приезд федерального министра ожидается в ближайшие недели», — заявили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Как уточнили URA.RU в пресс-службе регионального минобразования, в программе визита федерального министра могут значиться сразу несколько направлений. «Министр может проверить реализацию нацпроекта по оснащению всех школ региона высокоскоростным интернетом. В целом наша область входит в 15 пилотных регионов по цифровизации, поэтому важно продемонстрировать успехи и в этом направлении», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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