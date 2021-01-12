Федеральный министр приедет в Челябинск

Глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков намерен посетить с визитом Челябинск. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
«Программа визита в данный момент формируется, точная дата пока неизвестна. Приезд федерального министра ожидается в ближайшие недели», — заявили URA.RU в пресс-службе губернатора.
Как уточнили URA.RU в пресс-службе регионального минобразования, в программе визита федерального министра могут значиться сразу несколько направлений. «Министр может проверить реализацию нацпроекта по оснащению всех школ региона высокоскоростным интернетом. В целом наша область входит в 15 пилотных регионов по цифровизации, поэтому важно продемонстрировать успехи и в этом направлении», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.
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