20 января 2021

В свердловском управлении ФСБ новое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фсб
В свердловском УФСБ сменился руководитель пресс-службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

В УФСБ по Свердловской области назначен новый руководитель пресс-службы. За общение со СМИ будет отвечать Владимир Вахмянин, сообщили URA.RU в управлении.

Владимиру Вахмянину, по данным агентства, 34 года, он уроженец Екатеринбурга. Он закончил институт урбанистки в Уральской государственной архитектурно-художественной академии. До назначения на должность руководителя пресс-службы УФСБ по Свердловской области он проходил службу в оперативных подразделениях ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о перестановках в Свердловском управлении ФСБ: глава ведомства, генерал-лейтенант Алексей Зиновьев произвел замену руководителей ряда направлений. Сообщалось, что пресс-секретарь свердловского УФСБ Никита Сухих ушел на повышение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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