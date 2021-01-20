В свердловском управлении ФСБ новое назначение

В свердловском УФСБ сменился руководитель пресс-службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В УФСБ по Свердловской области назначен новый руководитель пресс-службы. За общение со СМИ будет отвечать Владимир Вахмянин, сообщили URA.RU в управлении.

Владимиру Вахмянину, по данным агентства, 34 года, он уроженец Екатеринбурга. Он закончил институт урбанистки в Уральской государственной архитектурно-художественной академии. До назначения на должность руководителя пресс-службы УФСБ по Свердловской области он проходил службу в оперативных подразделениях ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о перестановках в Свердловском управлении ФСБ: глава ведомства, генерал-лейтенант Алексей Зиновьев произвел замену руководителей ряда направлений. Сообщалось, что пресс-секретарь свердловского УФСБ Никита Сухих ушел на повышение.