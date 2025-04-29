Где вкусно и бюджетно поесть шашлык в Екатеринбурге: список мест с ценами

В Екатеринбурге есть заведения, где шашлык продают за 280 рублей

29 апреля 2025 в 18:27 Размер текста - 17 +

Некоторые шашлычные работают навынос Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Не все могут позволить себе шашлык в праздники из-за отсутствия дачи или занятых беседок. Но если так хочется мяса на углях, то стоит присмотреться к заведениям Екатеринбурга. Где готовят сочное и бюджетное главное блюдо майских праздников — в подборке URA.RU. «Оазис» Здесь мясо делают на открытом огне, а по выходным играет живая армянская и русская музыка. Для любителей шашлыка делают свинину (320 рублей), курицу (280 рублей), свиные ребра (320 рублей), говядину (480 рублей) и другие разновидности. Овощной шашлык продают за 390 рублей, соусы (80—100 рублей), гриль-овощи (380 рублей), люля-кебаб стоит от 270 до 350 рублей в зависимости от вида мяса. Bahar Шашлык из свинины здесь можно купить за 369 рублей, из курицы — 239, куриные крылышки — 229, люля-кебаб из баранины стоит 269, по весу выйдет 150—200 грамм. Дополнить заказ можно овощами (189 рублей), грибами (219 рублей), соусами (59 рублей). Хоть заведение и не люксовое, но шашлык здесь готовят отменный, о чем говорят отзывы — их более 1500. «Шашлыки навынос» Место специализируется только на доставке, посидеть здесь не получится. Клиенты отзываются о месте положительно, отмечая, что шашлык подают сочным и вкусным, а мясо тает во рту. Шашлык из куриного филе или бедра стоит 185 рублей, баранины — 360, свинины — 250, шеи — 280, люля-кебаб стоит от 300 до 455 рублей. В дополнение можно заказать лаваш (70—80 рублей), хачапури (от 370 рублей), шампиньоны гриль (275 рублей). Brtuch House Армянское кафе также приятно удивляет ценами. Шашлык здесь стоит бюджетно: свинина и куриное филе — 350 рублей, баранина и ребра — 500, люля-кебаб — 350. Такие деньги придется отдать за 180-200 грамм. Также есть наборы с мясом, их цена стартует от 1300 рублей. Шашлычная «Ешь мясо» Небольшой киоск на Ленина, 60/1 предлагает большой выбор шашлыка: из свиной мякоти обойдется в 439 рублей, из свиных ребрышек — 409, курицы — 399, из куриного филе — 319. Вес порции варьируется от 250 до 300 грамм. Дополнительно можно докупить овощи на гриле (259 рублей), грибы (239 рублей), люля-кебаб из курицы (289 рублей) или баранины (349 рублей), соусы (от 99 рублей). Лучше всего брать мясо собой, так как внутри помещение небольшое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не все могут позволить себе шашлык в праздники из-за отсутствия дачи или занятых беседок. Но если так хочется мяса на углях, то стоит присмотреться к заведениям Екатеринбурга. Где готовят сочное и бюджетное главное блюдо майских праздников — в подборке URA.RU. Здесь мясо делают на открытом огне, а по выходным играет живая армянская и русская музыка. Для любителей шашлыка делают свинину (320 рублей), курицу (280 рублей), свиные ребра (320 рублей), говядину (480 рублей) и другие разновидности. Овощной шашлык продают за 390 рублей, соусы (80—100 рублей), гриль-овощи (380 рублей), люля-кебаб стоит от 270 до 350 рублей в зависимости от вида мяса. Шашлык из свинины здесь можно купить за 369 рублей, из курицы — 239, куриные крылышки — 229, люля-кебаб из баранины стоит 269, по весу выйдет 150—200 грамм. Дополнить заказ можно овощами (189 рублей), грибами (219 рублей), соусами (59 рублей). Хоть заведение и не люксовое, но шашлык здесь готовят отменный, о чем говорят отзывы — их более 1500. Место специализируется только на доставке, посидеть здесь не получится. Клиенты отзываются о месте положительно, отмечая, что шашлык подают сочным и вкусным, а мясо тает во рту. Шашлык из куриного филе или бедра стоит 185 рублей, баранины — 360, свинины — 250, шеи — 280, люля-кебаб стоит от 300 до 455 рублей. В дополнение можно заказать лаваш (70—80 рублей), хачапури (от 370 рублей), шампиньоны гриль (275 рублей). Армянское кафе также приятно удивляет ценами. Шашлык здесь стоит бюджетно: свинина и куриное филе — 350 рублей, баранина и ребра — 500, люля-кебаб — 350. Такие деньги придется отдать за 180-200 грамм. Также есть наборы с мясом, их цена стартует от 1300 рублей. Небольшой киоск на Ленина, 60/1 предлагает большой выбор шашлыка: из свиной мякоти обойдется в 439 рублей, из свиных ребрышек — 409, курицы — 399, из куриного филе — 319. Вес порции варьируется от 250 до 300 грамм. Дополнительно можно докупить овощи на гриле (259 рублей), грибы (239 рублей), люля-кебаб из курицы (289 рублей) или баранины (349 рублей), соусы (от 99 рублей). Лучше всего брать мясо собой, так как внутри помещение небольшое.