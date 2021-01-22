В одном из павильонов цветочного рынка в Краснодаре взорвался газовы баллон. Погиб один человек, двое госпитализированы, сообщил журналистам глава управления гражданской защиты администрации города Виталий Казликин.
«Пожар локализован, один погибший и двое пострадавших, [пострадавшие] доставлены в ККБ (Краевая клиническая больница №1)», — рассказал чиновник ТАСС. Издание уточняет, что пожар охватил 150 кв. м.
Павильон, где произошел взрыв, полностью разрушен. Он находился напротив жилого дома. С территории рынка эвакуировали около 100 человек.
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