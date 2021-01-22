22 января 2021

В Краснодаре на цветочном рынке прогремел взрыв. Эвакуированы около 100 человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы Кургана, цветочный киоск
Взрыв газового баллона полностью разрушил павильон. Один человек погиб Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В одном из павильонов цветочного рынка в Краснодаре взорвался газовы баллон. Погиб один человек, двое госпитализированы, сообщил журналистам глава управления гражданской защиты администрации города Виталий Казликин.

«Пожар локализован, один погибший и двое пострадавших, [пострадавшие] доставлены в ККБ (Краевая клиническая больница №1)», — рассказал чиновник ТАСС. Издание уточняет, что пожар охватил 150 кв. м.

Павильон, где произошел взрыв, полностью разрушен. Он находился напротив жилого дома. С территории рынка эвакуировали около 100 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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