В ходе несанкционированного митинга в Челябинске было задержано 39 человек
Продлен режим ограничений — прошла акция в поддержку Навального — в медвузе появится новый ректор — губернатор освободил от должностей двух чиновников — скончался известный депутат и промышленник. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 25 января — в обзоре URA.RU:
Режим ограничений продлен
- Губернатор Алексей Текслер продлил действие карантинных мер. Для челябинцев старше 65 лет ограничения продлили до 21 февраля. Режим повышенной готовности продолжит действовать до особого распоряжения.
В Челябинске прошла акция в поддержку Навального
- В митинге в поддержку блогера Алексея Навального, который прошел в Челябинске 23 января, приняли участие порядка двух с половиной тысяч человек. Инсайдер уточнил, что задержано 39 протестующих, среди них девять несовершеннолетних.
В регионе произошли отставки чиновников
- Глава области Алексей Текслер уволил заместителя управляющего делами губернатора и правительства Николая Мустаева. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
- Кроме того, Текслер уволил заместителя начальника главного управления по труду и занятости населения Игоря Маклакова. Соответствующий документ губернатор подписал 22 января.
Медвуз возглавит депутат
- Южно-Уральский государственный медуниверситет может возглавить депутат заксобрания области, главный онколог УрФО Андрей Важенин. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере здравоохранения. Выборы ректора пройдут в феврале.
Скончался известный промышленник Александр Федоров
- В Челябинске после продолжительной болезни скончался экс-депутат заксобрания региона, председатель совета директоров группы ЧТПЗ Александр Федоров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. Ему было 68 лет.
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