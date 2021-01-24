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23 января 2021
22 января 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 25 января. Карантинные меры продлены, в медвузе выберут нового ректора

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Челябинск
В ходе несанкционированного митинга в Челябинске было задержано 39 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продлен режим ограничений — прошла акция в поддержку Навального — в медвузе появится новый ректор — губернатор освободил от должностей двух чиновников — скончался известный депутат и промышленник. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 25 января — в обзоре URA.RU:

Режим ограничений продлен

  • Губернатор Алексей Текслер продлил действие карантинных мер. Для челябинцев старше 65 лет ограничения продлили до 21 февраля. Режим повышенной готовности продолжит действовать до особого распоряжения.

В Челябинске прошла акция в поддержку Навального

В регионе произошли отставки чиновников

  • Глава области Алексей Текслер уволил заместителя управляющего делами губернатора и правительства Николая Мустаева. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
  • Кроме того, Текслер уволил заместителя начальника главного управления по труду и занятости населения Игоря Маклакова. Соответствующий документ губернатор подписал 22 января.

Медвуз возглавит депутат

  • Южно-Уральский государственный медуниверситет может возглавить депутат заксобрания области, главный онколог УрФО Андрей Важенин. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере здравоохранения. Выборы ректора пройдут в феврале.

Скончался известный промышленник Александр Федоров

  • В Челябинске после продолжительной болезни скончался экс-депутат заксобрания региона, председатель совета директоров группы ЧТПЗ Александр Федоров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. Ему было 68 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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