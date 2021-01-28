28 января 2021

В Златоусте закроют ковидную базу, из-за которой были митинги

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области продолжают закрывать ковидные базы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Роддом Златоуста в Челябинской области, перепрофилированный в разгар пандемии в ковидный госпиталь, вернется к обычному режиму работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области. Открытие госпиталя на базе роддома обернулась акциями протеста в Златоусте, но мера была вынужденной.

«Роддом в Златоусте вернется к профильной деятельности, к плановому приему рожениц. Пациентов с COVID-19 будут постепенно переводить в другой госпиталь», — уточнили в пресс-службе. Как пишет «Златоустовский рабочий», 31 января в роддоме проведут полную дезинфекцию. После лабораторного контроля перинатальный центр возобновит работу.

Решение о перепрофилировании роддома в Златоусте было принято в начале октября. К тому времени в городе резко вырос уровень заболеваемости, а в действующем ковидном госпитале закончились свободные койки. Горожанам объявили, что плановых рожениц будут вести в перинатальный центр Миасса, а срочные роды станут принимать в стационаре гинекологического отделения Златоуста. Жители вышли на стихийный митинг, стали собирать подписи по требованием вернуть роддом, но потом акции протеста прекратились.

Из-за снижения заболеваемости COVID-19 в области продолжают закрывать ковидные базы. Уже вернулись к профильной деятельности больницы в Верхнеуральске, Еткуле, Карталах и Сосновском районе. Закрылись ковидные отделения в ряде больниц Миасса, Магнитогорска и Челябинска. В течение недели возобновят плановую работу больницы Копейска, Каслей, областной перинатальный центр и областной госпиталь ветеранов в Челябинске.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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