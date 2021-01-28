В мэрии обращают внимание, что задачи чиновникам расписаны не на бланке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Экс-глава штаба блогера Алексея Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин опубликовал на своей странице в Facebook документ, в котором описан якобы план горадминистрации на 31 января, когда в городе ожидается несанкционированное шествие в поддержку Навального, находящегося под арестом. В мэрии называют сообщение Бармина фейком.

Согласно «плану мероприятий», 31 января власти должны, например, снизить трафик общественного транспорта в городе с 10:00 до 15:00, совместно с ГИБДД «предусмотреть возможность ограничения движения транспорта в случае выхода людей на проезжую часть». Кроме того, в документе, подлинность которого не установлена, говорится о задаче по уборке территории «по маршруту движения колонны», а также перекрытию подземного перехода в Историческом сквере в центре города.

«Обратите внимание, этот документ выполнен не на бланке администрации. Это фейк», — прокомментировали в пресс-службе «серого дома». Источник URA.RU в мэрии, не называя документ настоящим, отметил, что как минимум один из этих пунктов — по снижению трафика общественного транспорта — в плане властей действительно есть. Другой инсайдер в администрации, который мог получить этот документ, заявил, что «не видел ничего подобного».

Как писало URA.RU, несогласованный властями митинг-шествие 31 января должен начаться у Дворца молодежи, а закончиться — на площади Труда. Это вторая несанкционированная акция протеста, организованная штабом Навального, за неделю. Предыдущая — 23 января — собрала несколько тысяч человек (по оценкам властей, около трех тысяч, по данным штаба Навального — порядка десяти). Ее после шествия разогнал ОМОН.

Источник URA.RU допускает, что этот документ — подлинный Фото: страница Виктора Бармина в Facebook

А в мэрии говорят, что это фейк Фото: страница Виктора Бармина в Facebook