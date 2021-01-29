Главный экономист РАН призвал ввести новые выплаты для россиян

Чтобы выросла рождаемость, нужно социально уровнять россиян с помощью выплат Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чтобы поднять рождаемость в России, нужны выплаты гражданам. Об этом URA.RU заявил директор Института экономики РАН Руслан Гринберг.

«У нас большая бедность. Помочь может забота о людях, социальное выравнивание, забота о семьях с детьми. Чтобы молодые женщины могли знать, что они не пропадут, рожая детей, независимо от того замужем они или нет. Я думаю, что поможет только резкое улучшение жизни людей, у нас очень много бедных. Это выплаты, причем выплаты приличные», — объяснил Гринберг. Эксперт объяснил, что для достижения хороших демографических показателей россияне должны рожать по два ребенка. Тем не менее, самые бедные в России люди — это люди с детьми, отмечает Гринберг.

Его коллега, экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин также отмечает, что россияне с детьми живут беднее других. Однако он не верит в то, что государство может как-то вернуть на прежние высоты падающую демографическую кривую.

«Экономическими мерами рождаемость не стимулируется, сколько бы материнского капитала ни давали. К сожалению, наша экономика такова, что именно семьи с детьми у нас самые бедные. <…> Кроме материнского капитала никто ничего не придумал. Он, как мне кажется, совершенно не помог», — говорит Калугин.

По данным на осень 2020 года, убыль населения в год пандемии выросла на 30% и составила более 300 тысяч человек. Сейчас эксперты заявляют об убыли в 500 тысяч человек. Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС при президенте РФ Андрей Коротаев считает, что из-за отсутствия локдауна во время второй волны коронавируса жизни 200 тысяч человек оказались принесены в жертву.