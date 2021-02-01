01 февраля 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 2 февраля. Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет, прокуратуру проверят ревизоры

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Возложение цветов к стеле у Ельцин Центра. Екатеринбург, памятник ельцину
Политики области почтили память первого президента России Бориса Ельцина, которому исполнилось бы 90 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидатов на пост главы Екатеринбурга опросит комиссия — свердловские политики отметили юбилей Ельцина — прокуратуру проверят ревизоры — в Екатеринбурге пройдет дятловская конференция. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 2 февраля — в обзоре URA.RU:

Началась процедура собеседований с претендентами на пост главы Екатеринбурга

Суд арестовал кандидата на пост мэра Екатеринбурга

Область отметила юбилей Бориса Ельцина

  • Свердловские политики возложили цветы к подножию памятника первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге, в честь его 90-летия, которое отмечалось 1 февраля 2021 года.

В Екатеринбурге состоится дятловская конференция

  • Традиционная ежегодная дятловская конференция пройдет 2 февраля в зале ученого совета Уральского федерального университета. Несколько участников объявили, что в этом году не приедут на мероприятие.

Свердловскую прокуратуру ждет масштабная проверка

  • Региональную прокуратуру, начиная с 3 февраля, начнет проверять комиссия, которая состоит из 45 ревизоров. Проверку инициировал заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачев. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

Экс-министр здравоохранения области переезжает в Москву

  • Советник губернатора, бывший глава минздрава Андрей Цветков в ближайшее время покинет регион в связи с трудоустройством в Москве. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Предпринимателя оставили под арестом

  • Бизнесмена Михаила Петровичева, которого обвиняют в мошенничестве с бюджетными деньгами ДЭУ Кировского района Екатеринбурга оставили в СИЗО до 9 марта. Свердловский облсуд 1 февраля оставил без изменений решение суда первой инстанции.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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