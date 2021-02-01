Кандидатов на пост главы Екатеринбурга опросит комиссия — свердловские политики отметили юбилей Ельцина — прокуратуру проверят ревизоры — в Екатеринбурге пройдет дятловская конференция. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 2 февраля — в обзоре URA.RU:
Началась процедура собеседований с претендентами на пост главы Екатеринбурга
- С 1 по 3 февраля конкурсная комиссия проведет собеседования с кандидатами на кресло екатеринбургского градоначальника. Всего в списке претендентов 43 человека.
- В то же время из числа претендентов выбыл как минимум один претендент. О прекращении участия в конкурсе Виктора Ворожейкина сообщил секретарь горизбиркома Вадим Антошин. По его словам Ворожейкин имеет судимость за тяжкое преступление.
Суд арестовал кандидата на пост мэра Екатеринбурга
- Верх-Исетский районный суд 1 февраля арестовал на 30 суток кандидата на пост главы Екатеринбурга Сергея Тиунова. Он обвиняется в нарушении порядка организации публичного мероприятия.
Область отметила юбилей Бориса Ельцина
- Свердловские политики возложили цветы к подножию памятника первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге, в честь его 90-летия, которое отмечалось 1 февраля 2021 года.
В Екатеринбурге состоится дятловская конференция
- Традиционная ежегодная дятловская конференция пройдет 2 февраля в зале ученого совета Уральского федерального университета. Несколько участников объявили, что в этом году не приедут на мероприятие.
Свердловскую прокуратуру ждет масштабная проверка
- Региональную прокуратуру, начиная с 3 февраля, начнет проверять комиссия, которая состоит из 45 ревизоров. Проверку инициировал заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачев. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.
Экс-министр здравоохранения области переезжает в Москву
- Советник губернатора, бывший глава минздрава Андрей Цветков в ближайшее время покинет регион в связи с трудоустройством в Москве. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Предпринимателя оставили под арестом
- Бизнесмена Михаила Петровичева, которого обвиняют в мошенничестве с бюджетными деньгами ДЭУ Кировского района Екатеринбурга оставили в СИЗО до 9 марта. Свердловский облсуд 1 февраля оставил без изменений решение суда первой инстанции.
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