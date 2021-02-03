В Пермском крае отменили ряд коронавирусных ограничений

Оперштаб в Пермском крае снял запрет на ряд ограничений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае отменил ряд действующих ограничений. Информация опубликована на сайте губернатора.

«В Пермском крае приняты послабления по деятельности детских развлекательных центров, а также организаций, предоставляющих услуги аттракционов, игровых автоматов либо развлекательные и досуговые услуги в торговых комплексах и отдельно стоящих зданиях. С 5 февраля они смогут возобновить свою работу», — сообщает пресс-служба главы Прикамья.

Кроме того возобновляется работа Пермского цирка при условии заполняемости зрительного зала не более 50%. Представления будут идти без антракта, продажа товаров в цирке запрещена.

Вводятся послабления и для посетителей культурных учреждений: музеев выставок, а также зоопарка и культурного кластера на бывшем заводе имени Шпагина. Число участников одной группы увеличено с 10 до 20 человек. При этом посетители по-прежнему обязаны использовать защитные маски и перчатки.