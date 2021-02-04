МВД ответило на новости о переполненном спецприемнике в Сахарово

Фотографии, сделанные в переполненном спецприемнике в поселке Сахарово (Московская область) не отражают действительность, потому что многие находившиеся в камере вскоре были переведены в другие помещения. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте столичного главка МВД РФ.
Ранее в telegram-каналах появились фотографии переполненного спецприемника в Сахарово. Там, по сообщениям очевидцев, на кроватях без матрасов было размещено 28 человек.
«Фотографии [спецприемника в Сахарово], размещенные в некоторых средствах массовой информации и сети Интернет, не являются объективным отражением ситуации», — говорится на официальном сайте ГУ МВД России по Москве. Там отметили, что спецприемник был переполнен, потому что там находились временно задержанные, которых еще не оформили после суда.
«Затем указанные лица были размещены в полном соответствии с нормативными актами», — подчеркнули на сайте ведомства. Арестованные получили горячее питание и постельное белье.
В спецприемнике Сахарово сдержатся граждане, арестованные за совершение административных правонарушений, передает «Ридус». В том числе там находится главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, арестованный за организацию несанкционированного митинга. 2 февраля независимые эксперты проанализировали условия содержания арестованных и не нашли нарушений.
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