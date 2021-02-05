Бывший идеолог Кремля раскрыл подробности прихода Путина к власти

Президент России Владимир Путин пришел к власти, потому что главой России должен был стать «интеллигентный силовик». Об этом заявил политолог, бывший советник руководителя администрации президента РФ (до апреля 2011) Глеб Павловский.
«Была идея, что это (президент России — прим. ред.) должен был быть силовик. Нужен был интеллигентный силовик, потому что люди устали от журналистов, которые окружали Ельцина», — рассказал Павловский в эфире передачи российской журналистки Ирины Шихман «А поговорить?». Павловский подчеркнул, что в 90-е годы XX-го века в ближайшем окружении Ельцина присутствовали журналист Валентин Юмашев, медиаменеджеры Игорь Малашенко и Михаил Лесин.
Павловский уверен, что политический деятель Сергей Кириенко не мог претендовать на пост президента РФ. Он связал это с плохой репутацией политика у россиян.
Ранее Павловский рассказал, что президентом РФ может стать мэр Москвы Сергей Собянин. Конкурентом главы столицы политтехнолог назвал премьер-министра России Михаила Мишустина.
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