В общей сложности Всеволод Могучев провел за решеткой 45 суток Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Помощник отца Сергия Всеволод Могучев отпущен на свободу из спецприемника Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Михаил Толмачев. В общей сложности Могучев провел под административным арестом 45 суток.

«Всеволод вышел на свободу сегодня, я его встречал, — рассказал агентству адвокат. — Первое, что он сказал: „Поехали отсюда быстрее, пока еще раз не задержали“. Также он сказал, что хочет поскорее увидеть родных».

Всеволод Могучев был задержан 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря и затем арестован на 15 суток за неповиновение полиции. 12 января родные и друзья Могучева планировали встретить его из спецприемника, но в тот же день Октябрьский суд Екатеринбурга вновь арестовал его — на этот раз за экстремизм, назначив еще 15 суток ареста.

Затем история повторилась: 25 января суд Верхней Пышмы снова выписал ему 15 суток ареста. Последние разы Могучева наказывали за ролики с проповедями отца Сергия, размещенные в соцсетях. Пока Всеволод находился под арестом, его супруга попала в реанимацию, сейчас она находится дома.