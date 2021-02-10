В Челябинской области на китайца напали иностранцы с автоматом

«Калашников» оказался макетом, но выяснилось это уже после налета Фото: depositphotos.com

В Челябинской области три гражданина Киргизии напали на приезжего из Китая и, угрожая оружием, избили и ограбили его, сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Теперь трем налетчикам угрожает до 12 лет лишения свободы, еще в отношении трех человек расследуются отдельные уголовные дела.

Трое налетчиков с ножом, пистолетом и автоматом Калашникова ворвались в жилище гражданина КНР на территории тепличного комплекса вблизи поселка Дубровка в Красноармейском районе. «Связав и избив потерпевшего, они отняли у него деньги и имущество на общую сумму около 310 тыс. рублей. Двоих впоследствии задержали и арестовали, третий пока остается неизвестным. Дело, возбужденное по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой) завершено, материалы направлены в суд», — рассказали URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. В ходе расследования выяснилось, что пистолет оказался пневматическим, а «Калашников» — макетом.

На данный момент, обвиняемые возместили ущерб на 145 тыс. рублей. Однако житель КНР оценил материальный и моральный ущерб более чем в 1,5 млн рублей, поэтому на имущество его обидчиков — автомобили «Volkswagen Polo» и «Honda Odyssey» — наложен арест. «Уголовные дела в отношении еще двоих соучастников выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве», — добавили также в прокуратуре.