11 февраля 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 12 февраля. Новый мэр изменит структуру управления городом, чиновников обвиняют в мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация Алексея Орлова. Екатеринбург, орлов алексей
Новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов готовит реформу управления в администрации города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый мэр Екатеринбурга готовит реформу — в центре уральской столицы сгорели автомобили — суд над известным художником перенесли — руководителей екатеринбургского района обвиняют в мошенничестве — вице-мэра Лесного будут судить. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 12 февраля — в обзоре URA.RU:

Новый глава Екатеринбурга готовит реформу управления

В центре Екатеринбурга сгорели три автомобиля

Известный художник не явился в суд

  • Уличный художник Тимофей Радя проигнорировал заседание Ленинского районного суда Екатеринбурга 11 февраля, на котором рассматривалось дело о его участию в незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Заседание отложили до 23 февраля.

Суд ограничил свободу екатеринбургским чиновникам

  • Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправил под домашний арест до 9 апреля начальника отдела по благоустройству Кировского района Илью Лободу, которого накануне задержала ФСБ по обвинению в мошенничестве. Кроме того, свободу ограничили еще двум руководителям ДЭУ.

Вице-мэра Лесного будут судить

  • Бывший вице-мэр Лесного Владислав Русаков предстанет перед судом по обвинению в коррупции и незаконном предпринимательстве. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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