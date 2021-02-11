Новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов готовит реформу управления в администрации города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый мэр Екатеринбурга готовит реформу — в центре уральской столицы сгорели автомобили — суд над известным художником перенесли — руководителей екатеринбургского района обвиняют в мошенничестве — вице-мэра Лесного будут судить. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 12 февраля — в обзоре URA.RU:

Новый глава Екатеринбурга готовит реформу управления

Одним из первых шагов нового мэра Екатеринбурга Алексея Орлова может стать структурная реформа в администрации города. Об этом сообщил источник URA.RU.

В центре Екатеринбурга сгорели три автомобиля

Днем 11 февраля три автомобиля сгорели в Екатеринбурге на улице Февральской революции, рядом с башней «Исеть», деловым домом «Демидов» и свердловским заксобранием. Никто не пострадал.

Известный художник не явился в суд

Уличный художник Тимофей Радя проигнорировал заседание Ленинского районного суда Екатеринбурга 11 февраля, на котором рассматривалось дело о его участию в незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Заседание отложили до 23 февраля.

Суд ограничил свободу екатеринбургским чиновникам

Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправил под домашний арест до 9 апреля начальника отдела по благоустройству Кировского района Илью Лободу, которого накануне задержала ФСБ по обвинению в мошенничестве. Кроме того, свободу ограничили еще двум руководителям ДЭУ.

Вице-мэра Лесного будут судить

Бывший вице-мэр Лесного Владислав Русаков предстанет перед судом по обвинению в коррупции и незаконном предпринимательстве. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.