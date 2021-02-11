Суд арестовал все счета и. о. председателя пермской городской думы Дмитрия Малютина
Бывшему чиновнику из администрации губернатора нашли новый пост — жители Березников готовы выйти на улицы — госслужащие останутся без работы — суд арестовал счета спикера гордумы Перми. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 12 февраля — в обзоре URA.RU:
Экс-чиновнику нашли новую должность
- Бывший руководитель администрации губернатора Анатолий Маховиков возглавит вновь созданный комитет по строительству при торгово-промышленной палате края. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе организации.
Березниковцы готовы выйти на митинг
- Жители города Березники готовятся провести митинг из-за резкого повышения тарифов за отопление. Об этом сообщается в городской группе с социальной сети. О дате, месте и времени проведения митинга не сообщается.
Десятки госслужащих останутся без работы
- В Кунгурском районе десятки бюджетников останутся без работы из-за проведения муниципальной реформы. При укрупнении муниципалитетов, многие госслужащие не войдут в состав администрации. Новую структуру мэрии уже утвердили депутаты гордумы.
Суд арестовал все счета и. о. спикера гордумы Перми
- На все счета и. о. председателя пермской городской думы Дмитрия Малютина наложили арест. Суд наложил арест на сумму 38,5 млн рублей по делу о банкротстве контролируемой им организации.
Спикер Соликамской думы обратится в прокуратуру из-за поста в соцсети
- Председатель городской думы Соликамска Дмитрий Дингес намерен обратиться в прокуратуру из-за анонимной публикации в соцсетях, которая, по его мнению, порочит его «честь, достоинство и деловую репутацию» и не соответствует действительности.
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