Суд арестовал все счета и. о. председателя пермской городской думы Дмитрия Малютина Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывшему чиновнику из администрации губернатора нашли новый пост — жители Березников готовы выйти на улицы — госслужащие останутся без работы — суд арестовал счета спикера гордумы Перми. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 12 февраля — в обзоре URA.RU:

Экс-чиновнику нашли новую должность

Бывший руководитель администрации губернатора Анатолий Маховиков возглавит вновь созданный комитет по строительству при торгово-промышленной палате края. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

Березниковцы готовы выйти на митинг

Жители города Березники готовятся провести митинг из-за резкого повышения тарифов за отопление. Об этом сообщается в городской группе с социальной сети. О дате, месте и времени проведения митинга не сообщается.

Десятки госслужащих останутся без работы

В Кунгурском районе десятки бюджетников останутся без работы из-за проведения муниципальной реформы. При укрупнении муниципалитетов, многие госслужащие не войдут в состав администрации. Новую структуру мэрии уже утвердили депутаты гордумы.

Суд арестовал все счета и. о. спикера гордумы Перми

На все счета и. о. председателя пермской городской думы Дмитрия Малютина наложили арест. Суд наложил арест на сумму 38,5 млн рублей по делу о банкротстве контролируемой им организации.

Спикер Соликамской думы обратится в прокуратуру из-за поста в соцсети

Председатель городской думы Соликамска Дмитрий Дингес намерен обратиться в прокуратуру из-за анонимной публикации в соцсетях, которая, по его мнению, порочит его «честь, достоинство и деловую репутацию» и не соответствует действительности.