11 февраля 2021
10 февраля 2021

Самое актуальное в Пермском крае на 12 февраля. Счета спикера думы Перми арестованы, десятки госслужащих останутся без работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , малютин дмитрий
Суд арестовал все счета и. о. председателя пермской городской думы Дмитрия Малютина Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывшему чиновнику из администрации губернатора нашли новый пост — жители Березников готовы выйти на улицы — госслужащие останутся без работы — суд арестовал счета спикера гордумы Перми. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 12 февраля — в обзоре URA.RU:

Экс-чиновнику нашли новую должность

  • Бывший руководитель администрации губернатора Анатолий Маховиков возглавит вновь созданный комитет по строительству при торгово-промышленной палате края. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

Березниковцы готовы выйти на митинг

  • Жители города Березники готовятся провести митинг из-за резкого повышения тарифов за отопление. Об этом сообщается в городской группе с социальной сети. О дате, месте и времени проведения митинга не сообщается.

Десятки госслужащих останутся без работы

Суд арестовал все счета и. о. спикера гордумы Перми

  • На все счета и. о. председателя пермской городской думы Дмитрия Малютина наложили арест. Суд наложил арест на сумму 38,5 млн рублей по делу о банкротстве контролируемой им организации.

Спикер Соликамской думы обратится в прокуратуру из-за поста в соцсети

  • Председатель городской думы Соликамска Дмитрий Дингес намерен обратиться в прокуратуру из-за анонимной публикации в соцсетях, которая, по его мнению, порочит его «честь, достоинство и деловую репутацию» и не соответствует действительности.

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