В металлоприемке нашли пять танковых снарядов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пять танковых снарядов калибра 125 мм обнаружили возле пункта приема металлолома по улице Кемеровской в Копейске, Челябинская область. Информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

«11 февраля на пункт приема металлолома, расположенного по адресу Кемеровская, 11, принесли пять снарядов калибра 125 мм. На место выехали экстренные службы, территорию оцепили сотрудники ОМОНа. После исследования объектов выяснилось, что снаряды опасности не представляют, взрывчатого вещества в них не было», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии добавили, что снаряды были переданы в следственные органы. Они выяснят, каким образом объекты попали на пункт приема металлолома.