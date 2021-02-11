Силовики опасаются, что вечером 14 февраля Челябинск погрузится в темноту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В силовых структурах не исключают, что в ходе акции за блогера Алексея Навального 14 февраля в Челябинске могут быть перебои с освещением города. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Профессионалы выразили сомнение в том, что подобная провокация возможна.

«Мы будем учитывать несколько факторов вечером 14 февраля. В том числе попытки отключить уличное освещение или вызвать перебои в электросетях путем взлома специальных сайтов, — сообщил источник. — Отключение освещения во время включения фонариков может сделает акцию ярче, чего и добиваются участники».

«В Челябинске нет того уровня „умных технологий“, чтобы отключить свет можно было взломом сайтов, — заявил URA.RU один из специалистов в сфере IT-технологий. — Многое до сих пор на рубильниках, а такие объекты тщательно охраняются. За такие провокации грозит уголовное дело, куда как серьезней, чем участие в незаконных акциях».

«Мы не видим существенных поводов для беспокойства, связанных с надежностью функционирования электросетевой инфраструктуры, — заявили URA.RU в пресс-службе энергосетевой компании „Россети Урал“. — Более того, специалисты компании осуществляют ежедневный круглосуточный мониторинг за состоянием энергооборудования на всей территории ответственности и абсолютно по всем направлениям деятельности».

В челябинском штабе Навального подчеркивают, что суть акции только к тому, чтобы вечером во дворе включить фонарик на телефоне. «Поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте», — говорится на странице штаба во «ВКонтакте». В ГУ МВД по Челябинской области предупредили о возможных последствиях, если анонсированный флешмоб 14 февраля перерастет в новые незаконные акции.