16 апреля 2021

СК изучает обстоятельства смерти рабочего на челябинском заводе

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Челябинские следователи считают, что на заводе Копейска произошло отравление Фото:

Управление СК по Челябинской области проводит проверку по факту обнаружения тела рабочего на предприятии в Копейске. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

«В вечернее время 16 апреля на территории промышленного предприятия Копейска обнаружено тело рабочего. В лечебное учреждение доставлены двое рабочих с признаками токсического отравления. По данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении на сайте челябинского СК.

По предварительной информации, рабочие отравились токсичными парами, когда чистили емкость для растительного масла. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Несколько дней назад в одном из домов села Булзи Челябинской области нашли тела трех местных жителей. По данным СК, смерть наступила из-за отравления спиртосодержащей жидкостью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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