СК изучает обстоятельства смерти рабочего на челябинском заводе

Челябинские следователи считают, что на заводе Копейска произошло отравление Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Управление СК по Челябинской области проводит проверку по факту обнаружения тела рабочего на предприятии в Копейске. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

«В вечернее время 16 апреля на территории промышленного предприятия Копейска обнаружено тело рабочего. В лечебное учреждение доставлены двое рабочих с признаками токсического отравления. По данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении на сайте челябинского СК.

По предварительной информации, рабочие отравились токсичными парами, когда чистили емкость для растительного масла. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Несколько дней назад в одном из домов села Булзи Челябинской области нашли тела трех местных жителей. По данным СК, смерть наступила из-за отравления спиртосодержащей жидкостью.