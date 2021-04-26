На Украине продают водку под видом вакцины

Водка под названием «Вакцина» содержит целую группу витаминов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Черкасские промышленники (Украина) начали выпускать водку в аптечных флаконах с надписью «Вакцина». На этикетках они указывают, что в продукции содержатся витамины. В одном варианте — С, В1, В2, в другом — А, С, Е.

Водка под видом флаконов с вакциной стала лидером продаж одного из крупных интернет-магазинов Украины, отмечает « Правда.ру ». Объем бутылок составляет 500 мл.

Как указано в описании водки, это безопасный и позитивный продукт, созданный на фоне информационного шума по вакцинации. На портале Rozetka данный товар попал в блок «топ продаж».