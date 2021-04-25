Челябинцам рассказали, когда отключат тепло

В Челябинске отключат отопление до конца апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отопление в многоквартирных домах Челябинска будет отключено 28—29 апреля. Для этого необходимо соблюдение нескольких условий, сообщил 26 апреля мэру Челябинска Наталье Котовой в рамках аппаратного совещания начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска Александр Кочерещенко.

«Отопление в многоквартирных домах Челябинска можно будет отключить, когда среднесуточная температура будет выше 8 градусов тепла. По данным синоптиков, этот период настанет к 28—29 апреля», — заявил Кочерещенко.

Котова дала поручение подготовить соответствующее распоряжение. До конца текущей недели челябинцев ожидает относительно теплая весенняя погода, дневные температуры достигнут 11-13 градусов выше нуля, ночные составят порядка 2-4 градусов тепла.