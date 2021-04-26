Власти Екатеринбурга отменили концерт «Ногу свело»

Группа «Ногу свело» не приедет в Екатеринбург на День Победы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группа «Ногу свело» не выступит на большом концерте «Музыка победы», посвященном празднованию 9 Мая в Екатеринбурге. Центр культуры «Урал», подведомственный мэрии, аннулировал контракт на приезд коллектива. Об этом говорится на портале госзакупок.

«Единая закупочная комиссия решила аннулировать закупку», — говорится в протоколе. Четыре члена комиссии проголосовали единогласно «за». Причина отмены закупки в документе не уточняется. Общая сумма контракта — 2,49 млн рублей. На выступление «Ногу свело» планировалось потратить 1,13 миллиона рублей. Еще 415 тысяч рублей будут выделены на концерт группы «Найк Борзов», который также заказал ЦК «Урал».

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили URA.RU, что вместо «Ногу свело» на День Победы сыграет группа «Серьга». «Это технический момент, причины объяснить не могу, потому что не знаю их», — сказал пресс-секретарь главы администрации Вадим Чернопенев. Он отметил, что выступление коллектива «Найк Борзов» остается в силе.

Связаться с PR-менеджером «Ногу свело» оперативно URA.RU не удалось. Ранее лидер группы Максим Покровский заявлял, что концерты коллектива отменяют по всей России из-за его политической позиции. Музыкант выступал в поддержку оппозиционера Алексея Навального и связывал проблемы группы с давлением властей.

Приезд групп «Ногу свело» и «Найк Борзов» URA.RU анонсировало еще 23 апреля. Информация о контрактах с музыкантами была размещена на портале госзакупок. Также в Екатеринбург на концерт 9 мая также должен прилететь заслуженный артист России Леонид Агутин.