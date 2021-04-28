28 апреля 2021

Конституционный суд разрешил суммировать сроки лишения прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, гибдд, дпс, инспектор
Пойманный повторно водитель может получить лишение и на 20-30 лет Фото:

За систематические грубые нарушения ПДД сроки лишения водительских прав будут суммироваться с предыдущими наказаниями. С таким решением выступил Конституционный суд (КС) РФ.

«Железнодорожный районный суд Рязани направил запрос в КС, усомнившись в конституционности ч. 3 ст. 32.7 КоАП. В ней говорится, что каждый новый срок лишения суммируется с предыдущим, ограничений нет. КС подтвердил законность суммирования сроков лишения водительских прав за систематические грубые нарушения ПДД», — пишет «Коммерсант».

Таким образом, срок второго лишение водительских прав будет увеличен на срок первого лишения. Так, региональные суды часто наказывают нетрезвых автомобилистов, оставляя их без удостоверений на 20 — 30 лет, но сроки могут быть и длиннее.

Ранее Госдума собиралась ужесточить наказание за пьяное вождение вплоть до тюремного заключения. При этом штраф за повторное нарушение хотели повысить с 300 тысяч рублей до 500, сообщает «Национальная служба новостей». Также предлагалось на три года лишать прав пьяных водителей, пойманных с детьми в салоне, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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