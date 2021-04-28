Конституционный суд разрешил суммировать сроки лишения прав

За систематические грубые нарушения ПДД сроки лишения водительских прав будут суммироваться с предыдущими наказаниями. С таким решением выступил Конституционный суд (КС) РФ.
«Железнодорожный районный суд Рязани направил запрос в КС, усомнившись в конституционности ч. 3 ст. 32.7 КоАП. В ней говорится, что каждый новый срок лишения суммируется с предыдущим, ограничений нет. КС подтвердил законность суммирования сроков лишения водительских прав за систематические грубые нарушения ПДД», — пишет «
Таким образом, срок второго лишение водительских прав будет увеличен на срок первого лишения. Так, региональные суды часто наказывают нетрезвых автомобилистов, оставляя их без удостоверений на 20 — 30 лет, но сроки могут быть и длиннее.
Ранее Госдума собиралась ужесточить наказание за пьяное вождение вплоть до тюремного заключения. При этом штраф за повторное нарушение хотели повысить с 300 тысяч рублей до 500, сообщает «Национальная служба новостей». Также предлагалось на три года лишать прав пьяных водителей, пойманных с детьми в салоне, пишет агентство Nation news.
Подписывайтесь на URA.RU в