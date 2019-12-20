Обманутые дольщики в Перми отсудили десятки миллионов рублей у своего кредитора

Дольщики долгостроя по ул Адмирала Ушакова, 21 выиграли суд у Пермского агентства ипотечного жилищного кредитования (ПАИЖК) о возврате денежных средств за достройку дома. Дело рассматривалось в Арбитражном суде Прикамья с ноября 2018 года, рассказала «URA.RU» юрист Елена Кемаева, представлявшая интересы ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» в суде. Она пояснила, что теперь агентство обязано вернуть дольщикам порядка 200 млн рублей.
«Всего речь идет о сумме порядка 200 млн рублей: 164,8 млн рублей, которые уплатили ПАИЖК дольщики, плюс проценты за пользование этими денежными средствами. Теперь ПАИЖК обязано их вернуть ЖСК, а тот в свою очередь — дольщикам», — сказала Кемаева. Она уточнила, что «ПАИЖК, скорее всего, обжалует решение арбитражного суда». В агентстве «URA.RU» не смогли оперативно прокомментировать информацию, попросив присласть письменный запрос.
Дом на ул Адмирала Ушакова, 21 являлся одним из самых известных долгостроев в Перми. Его начали строить в 2005 году, а закончили спустя 11 лет. Деньги на долгострой дольщикам через жилищно-строительный кооператив выделило АО «ПАИЖК».
Агентство заключило договор, согласно которому, обманутые дольщики должны были оплатить по 7 тыс рублей с одного квадратного метра за достройку проблемного дома. Однако эта сумма выросла до 18,4 тыс рублей и многие жильцы были вынуждены взять кредит, чтобы расчитаться с агентством. По словам Кемаевой, это произошло «по причине обмана их работниками ПАЖК».