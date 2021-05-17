Глава ФСИН сделал заявление о тюремных колл-центрах в России

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Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, арест, заключение, тюрьма, решетка, спецприемник
В ФСИН заверили, что в колониях нет колл-центров Фото:

Подставных колл-центров, откуда мошенники звонят гражданам и обманом выманивают у них деньги, не существует на территорий российских колоний. С таким заявлением выступил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

Глава ведомства заверил, что ФСИН изучала этот вопрос вместе с ФСБ. «Каких-то колл-центров на территории наших учреждений не существует. Факты подтверждают, что колл-центры создаются в гражданском сообществе. Это мошенники, которые имеют возможности и обладают определенными техническими запасами средств и базой», — цитирует ТАСС Калашникова. При этом глава ФСИН признал, что в колониях есть факты проноса запрещенных предметов (в том числе сотовых телефонов), но с ними ведется борьба.

В январе 2021 года правительство РФ утвердило план цифровой трансформации российских тюрем и колоний, который обойдется бюджету в 25 млрд рублей. В числе нововведений, в том числе, будет оборудование для блокировки мобильной связи на территории режимных объектов. Специалисты по кибербезопасности уверены, что мошеннические колл-центры работают не только из российских тюрем, но и «на воле», и за границей, пишет Life. Злоумышленники представляются сотрудниками банков и пытаются завладеть финансами своих жертв.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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