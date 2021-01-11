В РФ готов план, который избавит россиян от тюремных колл-центров

Правительство РФ утвердило план цифровой трансформации российских тюрем и колоний, который обойдется бюджету в 25 млрд рублей. Документ предполагает установку до 2023 года в колониях системы распознавания лиц, IT-сервисы, а также оборудование для блокировки мобильной связи. Оно необходимо для ликвидации подпольных колл-центров.
«Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко 25 декабря 2020 года утвердил план цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)», — пишет газета «
В аппарате Чернышенко журналистам сказали, что программа цифровой трансформации ФСИН действительно рассматривалась на правительственной комиссии. За утверждение плана проголосовали 14 человек, двое воздержались. В рамках плана цифровизации 380 тюрем и колоний, ведомство планирует до 2023 года внедрить электронные системы документооборота, новую систему видеонаблюдения с опцией распознавания лиц, закупить компьютеры и программы, а также разместить в исправительных учреждениях средства блокировки мобильной связи. «Последнее нужно, чтобы прекратить работу подпольных колл-центров», — говорится в публикации.
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