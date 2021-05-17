17 мая 2021

Текслер разнес челябинских глав, срывающих вакцинацию от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ряд территорий показывают плохие показатели вакцинации Фото:
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Коронавирус COVID-19

На совещании с главами городов и районов Челябинской области губернатор Алексей Текслер 18 мая отчитал руководителей муниципалитетов, где срывается вакцинация от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе Текслера, самые низкие показатели вакцинации в Катав-Ивановском районе.

«Крайне низкие темпы вакцинации в Катав-Ивановском районе — реализовано меньше 50% вакцины от выделенного объема. Также в аутсайдерах — Уйский и Ашинский районы, Миасс, Карабаш, Локомотивный», — заявили в пресс-службе Текслера.

Текслер напомнил, что вакцинация является очень важной и призвал глав вовлекать в процесс жителей. Высокие показатели вакцинации зарегистрированы в Магнитогорске и Увельском районе. Глава Катав-Ивановского районв Николай Шиманович объяснил URA.RU, как его муниципалитет попал в списки отстающих.

«Учитывая то, что эту вакцину перевозят в спецконтейнере для того, чтобы выдержать температуру, мы проявили инициативу и заказали сразу большую партию. На ВКС 17 мая с минздравом нас заверили, что наша инициатива одобрена и итоговые показатели будут в норме, — заявил Шиманович. — Однако губернатору 18 мая была продемонстрирована текущая статистика — меньше 50%».

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