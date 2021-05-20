Челябинские спасатели предупредили о новой опасности жары

Женщина случайно заперла ключи и ребенка в машине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спасатели дежурной смены Миасского отряда поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области 20 мая вскрыли автомобиль с полуторагодовалым ребенком, который оказался заблокирован в машине на жаре. В пресс-службе ПСС URA.RU объяснили, как произошел инцидент, и объяснили, чем опасны подобные ситуации.

«Мама ребенка припарковалась у одного из домов по улице Ильмен-Тау в Миассе и случайно захлопнула дверь. Ключи от автомобиля, как и ребенок, остались внутри, а сигнализация заблокировала двери. Спасатели, используя подручный инструмент, открыли дверь и передали ребенка матери», — уточнили URA.RU в пресс-службе ПСС.

По данным спасателей, напугаться успела только мама малышки, сама девочка не пострадала. В этот день в Миассе, по данным сайта «Гисметео», температура воздуха достигала 23 градусов по Цельсию, в ближайшие дни метеорологи прогнозируют до 35 градусов жары. Спасатели предупреждают, что длительное пребывание в закрытой машине на летней жаре представляет серьезную угрозу здоровью и жизни человека любого возраста.

Больше всего напугалась мать ребенка, малышка не пострадала Пресс-служба ПСС по Челябинской области