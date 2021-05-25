Скандальный пермский фонд проиграл суд в Санкт-Петербурге

Фонд заказал печать пластиковых карт «Карта жителя Пермского края» и потребовал деньги обратно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский благотворительный фонд «Содействие — XXI век» проиграл спор на 8,5 млн рублей в Арбитражном суде Санкт-Петербурга, сказано в картотеке судебных дел. Фонд неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных со строительством фонтана в центре Перми и проверкой ФСБ по факту возможного хищения около 250 млн рублей.

«Истец (фонд „Содействие — XXI век“, — прим. редакции), в нарушение статьи 65 АПК РФ, не доказал наличия на стороне ответчика неосновательного обогащения, в то время как ответчик доказал обратное», — сказано в решении суда, которое опубликовано в картотеке 26 мая. Суд полностью отказал в удовлетворении иска на 8,45 млн рублей и компенсации госпошлины в размере 65 тысяч рублей.

Фонд пытался доказать в суде, что компания из Санкт-Петербурга (ООО «Печатные технологии») получила 10 июня от фонда деньги в качестве предоплаты по договору. Предполагалось, что деньги пойдут на изготовление пластиковых карт «Карта жителя пермского края». Но договор заключен не был и поэтому фонд потребовал деньги назад.

Компания «Печатные технологии» смогла доказать в суде, что фактически договор был заключен, поскольку фонд получил два счета на оплату 9 июня и произвел по ним оплату 10 июня 2020 года. Также были получены коммерческие предложения и техническое задание на изготовление карт. При этом часть карт были направлены в адрес фонда и получены им, сказано в решении суда. «Оставшаяся часть задолженности по оплате истцом (фондом, — прим. редакции), несмотря на выставленный счет от 09.06.2020 № 189 не оплачена», — уточняет суд.

URA.RU не удалось связаться с представителями фонда — у компании с миллиардными оборотами отсутствует сайт, а по контактному номеру телефона из картотеки СБИС никто не ответил. Контактные данные «Печатных технологий» также отсутствуют в открытом доступе. URA.RU попросило прокомментировать информацию и связь с фондом пресс-службу министерства связи Пермского края. На момент публикации ответ не получен.