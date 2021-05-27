Поклонники рэпера в соцсетях расхвалили вторую часть альбомаФото: Instagram @morgen_shtern
Рэпер Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю. Сет под названием Million Dollar: Business стал второй частью пластинки Million Dollar: Happiness и состоит из 13 треков.
«Вторая часть. Или первая. Мой шестой альбом», — подписал Алишер релиз альбома в своей группе во ВКонтакте. Поклонники музыканта в соцсетях расхвалили новый альбом и стикерпак, который выпустил музыкант перед релизом. Пока большинство подписчиков выражали восхищение стикерами, кто-то признавался, что отказался от сна в ожидании нового альбома.
Кто-то удивляется частоте выпуска альбомов артиста
Фото: скриншот ВКонтакте
Фанатам понравился новый альбом и стикеры от артиста
Фото: скриншот ВКонтакте
Большинство подписчиков пророчат альбому высокие цифры прослушиваний
Фото: скриншот ВКонтакте
Кто-то отказался от сна для того, чтобы дождаться релиза
Фото: скриншот ВКонтакте
А кто-то просто восхищается артистом и его творчеством