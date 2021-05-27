27 мая 2021

В соцсетях оценили новый альбом Моргенштерна. «Меня к этому жизнь не готовила»

© Служба новостей «URA.RU»
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Поклонники рэпера в соцсетях расхвалили вторую часть альбома Фото:

Рэпер Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю. Сет под названием Million Dollar: Business стал второй частью пластинки Million Dollar: Happiness и состоит из 13 треков.

«Вторая часть. Или первая. Мой шестой альбом», — подписал Алишер релиз альбома в своей группе во ВКонтакте. Поклонники музыканта в соцсетях расхвалили новый альбом и стикерпак, который выпустил музыкант перед релизом. Пока большинство подписчиков выражали восхищение стикерами, кто-то признавался, что отказался от сна в ожидании нового альбома.

Кто-то удивляется частоте выпуска альбомов артиста
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Фанатам понравился новый альбом и стикеры от артиста
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Большинство подписчиков пророчат альбому высокие цифры прослушиваний
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Кто-то отказался от сна для того, чтобы дождаться релиза
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А кто-то просто восхищается артистом и его творчеством
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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