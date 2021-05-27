В соцсетях оценили новый альбом Моргенштерна. «Меня к этому жизнь не готовила»

28 мая 2021 в 10:36 Размер текста - 17 +

Поклонники рэпера в соцсетях расхвалили вторую часть альбома Фото: Instagram @morgen_shtern Рэпер Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю. Сет под названием Million Dollar: Business стал второй частью пластинки Million Dollar: Happiness и состоит из 13 треков. «Вторая часть. Или первая. Мой шестой альбом», — подписал Алишер релиз альбома в своей группе во ВКонтакте. Поклонники музыканта в соцсетях расхвалили новый альбом и стикерпак, который выпустил музыкант перед релизом. Пока большинство подписчиков выражали восхищение стикерами, кто-то признавался, что отказался от сна в ожидании нового альбома. Кто-то удивляется частоте выпуска альбомов артиста Фото: скриншот ВКонтакте Фанатам понравился новый альбом и стикеры от артиста Фото: скриншот ВКонтакте Большинство подписчиков пророчат альбому высокие цифры прослушиваний Фото: скриншот ВКонтакте Кто-то отказался от сна для того, чтобы дождаться релиза Фото: скриншот ВКонтакте А кто-то просто восхищается артистом и его творчеством Фото: скриншот ВКонтакте Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.