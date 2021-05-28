Власти РФ обсудят запрет пластиковой посуды и ватных палочек

В России собираются отказаться от пластиковой посуды и ватных палочек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России на законодательном уровне хотят запретить ватные палочки и одноразовую посуду в ближайшее время, правительство готовит соответствующие поправки. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам сельского хозяйства и экологии Виктория Абрамченко.

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов», — сообщила она на IX Невском международном экологическом форуме. Отмечается, что речь идет о таких материалах, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда.

Вице-премьер РФ также отметила, что в оборот планируется вовлекать до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. «В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое», — подытожила она.

Ранее Абрамченко рассказывала, что в России могут запретить ватные палочки и одноразовую посуду в ближайшее время. По ее мнению, если это произойдет, то промышленность быстро перестроится на экологичные товары, передает «Дни.ру»