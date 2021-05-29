29 мая 2021
28 мая 2021

В квартире, откуда стрелял екатеринбуржец, произошел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по улице Бородина, 31, где неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим. Екатеринбург, бородина улица 31
Взрыв произошел в квартире, откуда по прохожим стрелял мужчина Фото:

В Екатеринбурге в квартире стрелявшего по прохожим мужчины произошел взрыв. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.

«В доме, где мужчина устроил стрельбу, произошел взрыв. Из окон квартиры валит дым, там пожар», — уточнил корреспондент.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в доме на Бородина, 31 неизвестный 30 мая открыл стрельбу по машинам и прохожим. Есть пострадавшие: девочка тяжело ранена в живот, сотрудник Росгвардии в ногу. Пострадавших доставили в больницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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