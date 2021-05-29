В квартире, откуда стрелял екатеринбуржец, произошел взрыв

Взрыв произошел в квартире, откуда по прохожим стрелял мужчина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в квартире стрелявшего по прохожим мужчины произошел взрыв. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.

«В доме, где мужчина устроил стрельбу, произошел взрыв. Из окон квартиры валит дым, там пожар», — уточнил корреспондент.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в доме на Бородина, 31 неизвестный 30 мая открыл стрельбу по машинам и прохожим. Есть пострадавшие: девочка тяжело ранена в живот, сотрудник Росгвардии в ногу. Пострадавших доставили в больницу.