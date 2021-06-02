02 июня 2021
01 июня 2021

Под Челябинском мусоровоз ушел под землю. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка министра экологии Сергея Лихачева на Полетаевский полигон и городскую свалку. Челябинск, камаз, спецтехника, мусоровоз, грузовик, автомобиль, сломался, ремонт, окружающая среда, рабочий, починка
Мусор из поселка Горняк в этот день так и не вывезли (фото из архива) Фото:

В Челябинской области пришлось вывести из эксплуатации мусоровоз, провалившийся под землю во время очередного рейса. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального оператора по утилизации мусора ООО «ЦКС».

«Коммунальное ЧП произошло 2 июня из-за обвала на дороге возле поселка Горняк близ Копейска, города-спутника Челябинска. Автомобиль попал колесом в глубокую колею, из которой не смог выбраться самостоятельно из-за оползня породы. Вытащить потерпевший бедствие мусоровоз удалось только с помощью другого автомобиля. Хотя машина не получила серьезных повреждений, решено было снять ее с маршрута для диагностики и профилактического обслуживания», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЦКС.

В результате инцидента бытовые отходы с контейнерных площадок поселка в этот день не вывозились. Это стало возможно лишь на следующий день.

Самой известным ЧП, связанным с провалом на дороге, стали апрельские события в Челябинске. На прилегающем к дороге участке улицы Куйбышева образовалась огромная яма диаметром пять-шесть метров и глубиной три метра, заполненная водой. Попытки ликвидировать аварию привели лишь к новым проблемам и расширению перекрытых участков прилегающих улиц. Проседание грунта произошло из-за разрушения железобетонного коллектора канализации диаметром 900 мм. В ходе ликвидации аварии пришлось перекрывать движение поо проезжей части и расселять жителей расположенного рядом 10-этажного дома.

Водитель попытался выбраться из провала самостоятельно
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…но колеса лишь окончательно ушли в провал на дороге
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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