Мусор из поселка Горняк в этот день так и не вывезли (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области пришлось вывести из эксплуатации мусоровоз, провалившийся под землю во время очередного рейса. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального оператора по утилизации мусора ООО «ЦКС».

«Коммунальное ЧП произошло 2 июня из-за обвала на дороге возле поселка Горняк близ Копейска, города-спутника Челябинска. Автомобиль попал колесом в глубокую колею, из которой не смог выбраться самостоятельно из-за оползня породы. Вытащить потерпевший бедствие мусоровоз удалось только с помощью другого автомобиля. Хотя машина не получила серьезных повреждений, решено было снять ее с маршрута для диагностики и профилактического обслуживания», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЦКС.

В результате инцидента бытовые отходы с контейнерных площадок поселка в этот день не вывозились. Это стало возможно лишь на следующий день.

Самой известным ЧП, связанным с провалом на дороге, стали апрельские события в Челябинске. На прилегающем к дороге участке улицы Куйбышева образовалась огромная яма диаметром пять-шесть метров и глубиной три метра, заполненная водой. Попытки ликвидировать аварию привели лишь к новым проблемам и расширению перекрытых участков прилегающих улиц. Проседание грунта произошло из-за разрушения железобетонного коллектора канализации диаметром 900 мм. В ходе ликвидации аварии пришлось перекрывать движение поо проезжей части и расселять жителей расположенного рядом 10-этажного дома.

Водитель попытался выбраться из провала самостоятельно Фото: пресс-служба ООО «ЦКС»

…но колеса лишь окончательно ушли в провал на дороге Фото: пресс-служба ООО «ЦКС»