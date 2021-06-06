ФСБ лишилась компромата на генерала МВД Трифонова

Игорь Трифонов в статусе начальника УВД Екатеринбурга отчитывается перед депутатами гордумы, 2013 год Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-начальник отделения ОЭБ и ПК УМВД Екатеринбурга Владимир Нечаев, арестованный в Москве осенью 2020 года по делу о коррупции, отказался давать показания на своего бывшего руководителя, шефа городской полиции генерала Игоря Трифонова. Последний длительное время находится в разработке свердловского УФСБ, а Нечаев был потенциальным источником компромата на подследственного генерала. Подробности расследования сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«По оперативным данным, Нечаев обладает компрометирующей информацией в отношении Трифонова, но показания на бывшего шефа давать отказался. Другие сведения оперативников ФСБ не интересуют», — говорит источник URA.RU. Он уточнил, что Нечаев был в курсе массы сделок, например, с нелегальным алкоголем и знает многих причастных к ним.

Косвенное подтверждение отказа Нечаева в сделке со следствием дал адвокат Трифонова Алан Гамазов. «Если бы на моего подзащитного были получены какие-то показания, мы были бы в курсе. Очевидно, Нечаев выдержал прессинг, но, подчеркну, что он не фигурирует в деле Трифонова. Пока моему подзащитному в начале мая предъявили показания в окончательной редакции, но добавили обвинение в незаконном хранении патронов», — рассказал URA.RU Гамазов. По его словам, неучтенные патроны найдены у Трифонова при обыске в квартире осенью 2020 года в момент задержания.

В СУ №4 СКР и УФСБ ход расследования не комментируют. Защита Владимира Нечаева подтвердила факт завершения следствия. «В данный момент происходит знакомство с материалами уголовного дела», — рассказала URA.RU адвокат Ольга Кезик.