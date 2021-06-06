06 июня 2021
04 июня 2021

В День города в Перми будет введен сухой закон

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, знак, бутылка, алкоголь, пить запрещено
За продажу алкоголя в День города предусмотрены штрафы Фото:

В Перми 12 июня (День города, День России) будет запрещена продажа алкоголя. Нарушителям грозят штрафы, информирует администрация города на своем официальном сайте.

«В соответствии с постановлением правительства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п (в редакции от 10.11.2017) […] на территории Пермского края, в том числе города Перми, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День России и День города 12 июня», — говорится на сайте мэрии.

За нарушение ограничений, условий и мест розничной продажи алкоголя предусмотрен штраф: в отношении должностных лиц — от 3 до 4 тысяч рублей; юрлиц — от 30 до 40 тысяч рублей. URA.RU рассказывало, что в прошлом году из-за пандемии по коронавирусу День города Перми не проводился в традиционном формате.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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