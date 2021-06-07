07 июня 2021
06 июня 2021

Суд в Перми принял решение о массовом выходе партийцев из ЛДПР

© Служба новостей «URA.RU»
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32 съезд партии ЛДПР. Москва, наглядная агитация, лдпр, чайный пакетик
В споре пермских членов ЛДПР с партией сделали перерыв до 9 июня Фото:

Дела пермских членов ЛДПР, которые через суд пытаются выйти из партии, объединили в одно производство. Об этом URA.RU рассказал один из истцов — депутат гордумы Перми Илья Лисняк.

«Судья предложила объединить дела в одно производство. Ни истцы, ни ответчик не возражали. Поэтому такое решение было принято», — рассказал URA.RU Лисняк. Он пояснил, что причиной объединения стал тот факт, что во всех трех исках один и тот же предмет спора и один и тот же ответчик.

Лисняк, а также депутат думы Добрянки Марк Коробов и член общественного совета при региональному ГУ МВД Ирина Форсюк пытаются выйти из ЛДПР с конца марта. Партия не исключает их своих членов, ссылаясь на то, что такое решение может принять исключительно координационный совет. Руководитель реготделения ЛДПР Олег Постников в беседе с URA.RU от комментариев воздержался.

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URA.RU рассказывало о конфликте в пермском реготделении ЛДПР. После этого лидер ЛДПР Владимир Жириновкий потребовал закрыть редакцию URA.RU, а журналистов агентства назвал «мародерами морального фронта». Шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов ответил Жириновскому, объяснив, что тот путает Родину и ЛДПР. Также Некрасов напомнил о том, что Жириновский требовал не сообщать о стрельбе в школах, отправлять на психиатрические обследования владельцев собак, а возраст детства увеличить до 30 лет. Параллельно в СКР поступили два заявления с просьбой привлечь Жириновского к уголовной ответственности.

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